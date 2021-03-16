Разведка США заявила, что во время президентских выборов в стране в ноябре 2020 года на их исход пытался повлиять Иран. Ближневосточное государство якобы стремилось не допустить победы на выборах Дональда Трампа.

Об этом говорится в опубликованном 16 марта отчете Управления национальной разведки США.

Как сказано в документе, Тегеран проводил "разностороннюю скрытую кампанию", направленную на подрыв перспектив Трампа на переизбрание, веры общественности в избирательный процесс и институты США, а также с целью "посеять разногласия и обострить социальную напряженность" в стране. При этом разведка США полагает, что Иран не пытался напрямую содействовать соперникам Трампа.

"Мы полагаем, что верховный лидер Хаменеи дал санкцию на проведение кампании, после чего иранские военные и спецслужбы занялись ею, проводя как открытые, так и тайные кибератаки и информационные операции", - считают в Управлении национальной разведки.

С чем именно связана деятельность Ирана в этом направлении, разведка не упоминает. Возможно, это связано с разными подходами Трампа и Байдена к иранскому вопросу: при Трампе США вышли из ядерной сделки и возобновили санкции против Тегерана. Байден же заявлял о готовности восстановить сделку с Ираном.

В том же отчете разведка обвинила Россию в очернении Байдена и поддержке Трампа на президентских выборах.

Как писала "Страна", в январе США ввели санкции против граждан и организаций Украины из-за вмешательства в выборы. Под эти санкции подпал нардеп Александр Дубинский.