Начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, какие штаммы коронавируса выявлены к сегодняшнему дню в Украине.

Варианты Рубан перечислил в эфире телеканала "Украина 24".

"В Украине подтвержден штамм британского коронавируса в Ивано-Франковской области еще две недели назад. Британский штамм циркулирует в разных регионах, другие штаммы не подтверждены... Есть возбудители, которые циркулируют во всех странах: южноафриканский, бразильский, испанский, британский – за прошлый год данный возбудитель прошел 12 тысяч мутаций. Но актуальный во всем мире и у нас британский, который более агрессивен и поражает молодежь от 20 до 40 лет", - сказал Рубан.

Ранее Рубан в комментарии "Стране" опроверг слухи о появлении некоего украинского штамма коронавируса.

В начале марта о выявленных в Украине штаммах рассказывал министр здравоохранения Максим Степанов.