Разведка США во время президентских выборов в ноябре 2020 года не выявила попыток России организовать кибератаки на избирательную инфраструктуру. Однако, по мнению разведки, российские власти организовали кампанию по очернению кандидата от демократов Джо Байдена.

Об этом сказано в опубликованном 16 марта отчете Управления национальной разведки США.

"Мы полагаем, что президент России Путин дал разрешение на то, чтобы российские госструктуры провели операции, нацеленные на то, чтобы очернить кандидатуру президента Байдена, поддержать экс-президента Трампа, подорвать уверенность в избирательном процессе и усугубить социально-политические разногласия в США", - написано в документе.

Как считает разведка, описанную стратегию Москва реализовывала через подконтрольных агентов влияния. Последние продвигали повестку, которая включала "вводящие в заблуждения" обвинения в адрес Байдена.

Вмешательством в выборы 2020 года занимался и Иран, уверены разведчики. Однако усилия Тегерана были направлены на достижение диаметрально противоположной цели: спецслужбы Ирана пытались лишить Трампа возможности переизбраться на второй срок.

"Мы полагаем, что верховный лидер Хаменеи дал санкцию на проведение кампании, после чего иранские военные и спецслужбы занялись ею, проводя как открытые, так и тайные кибератаки и информационные операции", - считают в Управлении национальной разведки.

В выборы в США также пытались вмешиваться и другие многочисленные акторы. Например, ливанская группировка "Хезболла", Куба и Венесуэла. Однако их влияние оказалось минимальным. В отличие от всех прочих Китай в выборы вмешиваться не стал. В разведке связали это с тем, что Пекин решил придерживаться принципа стабильности в отношениях с США и не стал идти на риск быть пойманным во время вмешательства.

"Мы считаем, что Китай не прилагал усилий по вмешательству и не предпринимал попыток по оказанию влияния, чтобы изменить исход президентских выборов", - утверждает разведка.

Ранее "Страна" приводила заявление Майка Помпео о том, что попытки повлиять на выборы со стороны Москвы наблюдались еще в начале 2000-х годов.

Мы также сообщали, что США объявили о введении санкций против граждан и организаций Украины из-за вмешательства в выборы. Под эти санкции подпал нардеп Александр Дубинский.