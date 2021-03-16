Компания Facebook Inc. в ближайшие месяцы запустит в США новую издательскую платформу для независимых журналистов и писателей. Цель проекта состоит в том, чтобы позволить авторам получить новую аудиторию и монетизировать свой труд.

Об этом информирует агентство Reuters.

По данным журналистов, новая платформа будет интегрирована в социальную сеть Facebook. Писатели и журналисты получат возможность зарабатывать при помощи подписки. Также авторы смогут взаимодействовать со своими читателями через специальные группы.

После спора с правительством Австралии касательно оплаты за материалы, социальная сеть пообещала инвестировать по меньшей мере 1 миллиард долларов в новостную индустрию в течение следующих трех лет.

Напомним, 25 февраля в Австралии окончательно приняли закон, согласно которому Facebook и Google должны платить за размещаемый информационный контент. Это первое в мире законодательство такого рода, и техногиганты считают его беспрецедентным.

Подробнее об этом противостоянии онлайн-платформ с властями Австралии читайте в нашем материале.