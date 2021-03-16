Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия COVID-19 серьезно влияет на уход за больными или недоношенными новорожденными. Многих таких детей без необходимости разлучают с матерями, подвергая их риску смерти или долгосрочных проблем со здоровьем.

Об этом сообщает Reuters.

ВОЗ ссылается на два новых исследования, показавших, что тысячи сотрудников роддомов не позволяют матерям с подтвержденным или подозреваемым заражением коронавирусом контактировать со своими малышами физически. И почти четверть медиков не допускают в таких случаях грудного вскармливания.

Тем не менее, тесный контакт матерей и младенцев может спасти более 125 000 жизней.

Новорожденные во всем мире имеют "право на жизненно необходимый контакт со своими родителями", и его нельзя запрещать из-за пандемии COVID-19, сказал Аншу Банерджи, эксперт ВОЗ по здоровью матерей и новорожденных.

"Десятилетия прогресса в сокращении детской смертности будут поставлены под угрозу, если мы не будем действовать сейчас", - добавил представитель ВОЗ.

В ВОЗ считают, что матери должны жить в одной комнате со своими младенцами с момента рождения, иметь возможность кормить грудью и контактировать физически даже при подозрении на COVID-19 или при подтвержденном заражении.

Тем не менее еще одно исследование показало, что две трети из 1 120 опрошенных медработников со всего мира предпочли бы разлучать матерей и младенцев с положительным тестом на COVID-19.

Более 85% опрошенных признались, что опасаются за собственное здоровье, так как в больницах не хватает средств индивидуальной защиты. А в некоторых больницах запасы кислорода перебрасывают из отделений для новорожденных в отделения для больных с COVID-19.

Ранее в ВОЗ комментировали слухи о связи вакцины от коронавируса с бесплодием.

А в ООН предупреждали, что не стихающая пандемия коронавируса на планете может привести к голоду.