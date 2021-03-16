Служба внешней разведки Украины (СВР) отрицает свою причастность к россиянину, которого задержала ФСБ в Крыму по обвинению в том, что он якобы по заданию Киева собирал информацию по заданию украинской разведки.

Пост на эту тему появился 16 марта в Фейсбуке Службы внешней разведки.

"Информация ФСБ РФ о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике", - сказано в Фейсбуке.

В Службе расценили распространение такой информации как "удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова".

"На нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" мирной реинтеграции Крыма", - заявляют в СВР.

"Страна" приводила заявление ФСБ о задержании шпиона.

Российская спецслужба также публиковала видео задержания.