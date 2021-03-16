Киевские полицейские открыли дело по факту распространения порнографических материалов в связи с публикацией в сети фотографий поцелуя 13-летнего блогера Паши Пайема с 8-летней моделью Миланой Маханец.

Об этом изданию "Украинские новости" сообщила пресс-служба правоохранителей.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз в Украину произведений, изображений или других предметов порнографического характера с целью сбыта или распространения или их изготовление, хранение, перевозка или другое перемещение с той же целью, или их сбыт или распространение, а также принуждение к участию в их создании).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 грн), или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободі на срок до трех лет.

На данный момент родителей вызвали на допрос в полицию.

Напомним, в сети активно набирает обороты скандал связанный с киевской девочкой Милой Маханец. Восьмилетний ребенок в своем Instagram публикует фото в ярком макияже и делится подробностями личной жизни со своим парнем - 13-летним Пашей. На фотографиях дети целуются, совершают гигиенические процедуры и спят вместе.

В свою очередь уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба увидел в раскрутке этой истории нарушение прав ребенка.

Подробнее об этом скандале читайте в материале "Страны".