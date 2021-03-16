Национальная академия наук Украины (НАН) обнародовала обзор эпидемиологической ситуации в стране в период с 10 по 16 марта. На основании полученных данных ученые прогнозируют рост летальности от коронавирусной болезни среди украинцев по меньшей мере до начала апреля.

Эксперты констатируют, что рост показателя новых случаев, госпитализации и летальности от коронавирусной болезни происходит практически во всех регионах страны. Исключением стали только Ивано-Франковская и Закарпатская области, где рост был выявлен еще в начале января.

"Для Украины в целом рост количества новых регистраций началось в середине февраля, пиковые значения еще не достигнуты, а это значит, что увеличение смертности следует ожидать как минимум до начала апреля", - говорится в сообщении.

В то же время, количество пациентов в больницах превысило максимум осенней волны распространения Covid-19, а новый максимум выявлен среди тех больных, кто нуждается в подключении к кислороду или аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, по данным Национальной службы здоровья Украины, уровень заболеваемости и госпитализации из-за Covid-19 в феврале существенно вырос, однако не на всей территории Украины, а только в отдельных регионах. Среди антилидеров по этим показателям Ивано-Франковская и Закарпатская области.

Ранее мы писали, что по состоянию на 15 марта в девяти регионах Украины был превышен допустимый уровень госпитализаций. За прошедшие сутки от коронавируса скончались более 250 человек.