К вакцинации от коронавируса существуют противопоказания. В Центре общественного здоровья Минздрава перечислили категории людей, кому лучше отказаться от прививки.

Пост на эту тему опубликован в Фейсбуке ЦОЗ.

Противопоказаниями к вакцинации являются:

тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;

гиперчувствительность к компонентам вакцины;

острое заболевание (с температурой выше 38,5 градусов).

При этом незначительные инфекции, простуда или субфебрильная температура не могут быть препятствиями для вакцинации. Кроме того, пока нет данных о влиянии вакцинации на беременность. Если женщина забеременела между двумя дозами, вторую прививку следует делать уже после родов.

В ЦОЗ напомнили, что все препараты, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней.

Перед вакцинацией против COVID-19 каждому пациенту проводят медицинский осмотр. Поэтому о каких-либо аллергических реакциях, которые наблюдались раньше, желательно сообщать врачу, который осматривает перед прививкой.

Людям, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно оставаться в медицинском учреждении на случай возникновения аллергических реакций.

Ранее "Страна" сообщала, что привитым от коронавируса можно употреблять алкоголь, но умеренно.

Мы также писали, что в Украине хотят увеличить до трех месяцев время между первой и второй дозой вакцин от коронавируса.