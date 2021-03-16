Госпродпотребслужба Украины анонсировала запуск проекта "е-потребитель", который позволит украинцам подавать жалобы онлайн.

Об этом во Всемирный день защиты прав потребителей 15 марта сообщил правительственный портал.

"В скором времени планируется запуск проекта е-потребитель, который даст возможность украинцам подавать жалобы онлайн всего за несколько кликов. Кроме того, проектом предусматривается создание соответствующей поддержки потребителей", - говорится в сообщении.

На данный момент пожаловаться в Госпродпотребслужбу можно по круглосуточным телефонам (044) -364-77-80 и 050-230-04-28.

"В 2020 году в Госпродпотребслужбу поступило более 20 900 предложений, обращений, жалоб и заявлений по вопросам защиты потребителей. В прошлом году украинцы вернули 10,2 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее ведомство сообщало о 390 случаях сексистской рекламы, выявленных в период с 2018 по 2020 год.

Недавно мы писали, что инспекторы ведомства выписали наивысший штраф за несоблюдение масочного режима в черновицком магазине.