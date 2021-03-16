Припять освободилась от ледяных оков. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

На реке Припять, протекающей по территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, тронулся лед. Это знак того, что из зоны отчуждения ЧАЭС наконец-то уходит зима.

Фото освобождающейся ото льда водной артерии опубликованы в Фейсбуке заповедника.

В пресс-службе заповедника заметили, что в этом году ледоход трудно назвать впечатляющим. Лед сошел тихо и постепенно, так как весна выдалась затяжной, с чередованием тепла и возвращением холодов.

Хотя на отдельных участках Припяти все же можно увидеть мощное движение масс льда.

Скриншот из Фейсбука Чернобыльского заповедникаПанорама весенней Припяти

Ранее сотрудники заповедника показывали фото обитающих возле ЧАЭС диких животных, которые попали в прицел фотоловушек.

"Страна" публиковала снимки разгуливающих по весенней зоне отчуждения лошадей Пржевальского.

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