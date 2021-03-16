Опубликованы фото, как из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС медленно уходит зима
На реке Припять, протекающей по территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, тронулся лед. Это знак того, что из зоны отчуждения ЧАЭС наконец-то уходит зима.
Фото освобождающейся ото льда водной артерии опубликованы в Фейсбуке заповедника.
В пресс-службе заповедника заметили, что в этом году ледоход трудно назвать впечатляющим. Лед сошел тихо и постепенно, так как весна выдалась затяжной, с чередованием тепла и возвращением холодов.
Хотя на отдельных участках Припяти все же можно увидеть мощное движение масс льда.
Ранее сотрудники заповедника показывали фото обитающих возле ЧАЭС диких животных, которые попали в прицел фотоловушек.
"Страна" публиковала снимки разгуливающих по весенней зоне отчуждения лошадей Пржевальского.