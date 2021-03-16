Президент США Джо Байден планирует значительное повышение налогов в США, самое масштабное с 1993 года. Такие изменения нужны для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на $1,9 трлн.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В США планируется самое масштабное повышение налогов за 28 лет. В частности могут повысить налог для корпораций и подоходный налог для граждан с доходами от $400 тыс. Повышение налогов предполагалось в президентской программе Байдена еще в прошлом году.

По данным собеседником агентства, президент США собирается частично отменить закон своего предшественника Дональда Трампа 2017 года, который дал преимущества корпорациям и американцам с высоким доходом. Такие поправки могут сделать налоговый кодекс более прогрессивным.

Кроме того, обсуждается повышение налогов для корпораций с 21% до 28% и отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью. Также возможно повышение подоходного налога для граждан с доходом выше 400 тысяч долларов и повышение ставки налога на прирост капитала для тех, кто зарабатывает не менее миллиона в год.

Напомним, Байден подписал пакет мер поддержки экономики США на $1,9 трлн. Предусматриваются выплаты по 1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам.

Также сообщалось, что что палата представителей Конгресса США одобрила антиковидный план помощи для американцев.