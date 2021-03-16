Специалисты из Массачусетского технологического университета и Гарварда (США) назвали две группы суперраспространителей коронавируса - то есть инфицированных организмов, которые обладают повышенной заразностью. Это люди с лишним весом и пожилые люди.

Результаты наблюдений ученых опубликованы в базе PNAS.

Согласно полученным исследователями результатам, люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) и пожилые выделяют больше всего респираторных капель, содержащих частицы вируса.

По данным ученых, у разных пациентов с COVID-19 количество выдыхаемых аэрозольных частиц может различаться в сотни раз. При этом всего на 18 процентов людей приходилось 80% выдыхаемого биоаэрозоля (взвешенных частиц, состоящих из живых организмов или их производных), что доказывает феномен суперраспространения.

Эксперты считают, что суперраспространение связано с повреждением слизистых при коронавирусе, которое наблюдается у пожилых и людей с лишним весом в более сильной форме.

Однако тяжесть течения болезни также влияет на скорость распространения. При серьезном поражении легких человек может стать суперраспространителем.

Ранее мы сообщали о результатах исследования, авторы которого выяснили, что представители разных рас по-разному переносят COVID-19.

"Страна" также писали, что коронавирус может мутировать при переливании крови.