Во вторник, 16 марта, вертолет из Российской Федерации нарушил воздушное пространство Украины. Пограничники потребовали от российских коллег объяснений касательно инцидента.

Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После чего он повернул в обратном направлении и покинул воздушное пространство нашего государства", - говорится в сообщении.

По данному случаю Госпогранслужба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима государственных границ Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению.

"Сейчас ожидается ответ от пограничников России. По данному факту Государственная пограничная служба Украины также немедленно проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства", - добавили в Госпогранслужбе.

Ранее мы писали о том, как истребители авиации Черноморского флота Су-27 засекли у границ России и вылетели на перехват самолета-разведчика ВВС США.

Также "Страна" сообщала, что в 2015 году российские самолеты неоднократно нарушали границы Украины в Закарпатской и Волынской областях.