21 марта отмечают Международный день людей с синдромом Дауна. Он получил название в честь английского врача Джона Дауна, впервые описавшего синдром.

21-е число выбрали не случайно, ведь синдром Дауна обусловлен генетическим нарушением 21-ой хромосомы. У таких людей три копии вместо двух. Генетическая особенность вызывает задержку умственного и речевого развития, но ее степень зависит от врожденных факторов и от корректирующих занятий. Сегодня в Европе и США есть примеры довольно успешных и известных людей с синдромом Дауна.

Почему сегодня надевают разные носки

Чтобы привлечь внимание к этой дате - 21 марта надевают разные носки. Международный флешмоб называется Lots of Socks. Его смысл в том, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с синдромом Дауна и на один день почувствовать, что значит жить под пристальными и часто неодобрительными взглядами окружающих.

В Украине в разных носках любят позировать депутаты, за что их нередко критикуют, ведь одно дело сфотографироваться раз в году, надев разные носки под дорогие туфли, другое - систематически работать над поддержкой людей с особенностями развития в Украине.

Известные люди с синдромом Дауна

Людей с синдромом Дауна часто называют солнечными из-за их открытости и дружелюбности. В последнее время все больше из них могут похвастаться достижениями в спорте, бизнесе, модельной карьере.

Челси Вернер - гимнастка с синдромом Дауна, в 24 года стала чемпионкой на специальной Олимпиаде. Родители отдали Челси на гимнастику, когда ей было 4 года, чтобы улучшить ее координацию. Девочка еле могла пройти по гимнастическому бревну, не упав, а уже через четыре года выступала на международных соревнованиях.

Челси Вернер

Американка Карен Гаффни стала первым человеком с синдром Дауна, переплывшим пролив Ла-Манш. Она получила диплом почетного доктора Университета Портленда, штат Орегон и руководит некоммерческой организацией, помогающей адаптации в обществе детям с ограниченными возможностями.

Карен Гаффни

Тим Харрис - ресторатор в США. Он владеет заведением Tim’s Place, в котором работают люди с синдромом Дауна. Посетители описывают атмосферу в этом ресторане, как невероятно душевную и дружелюбную, ведь работники предлагают бесплатные объятья.

Тим Харрис

18-летняя англичанка Элли Голдстейн стала первой моделью с особенностями развития, которая снялась для Gucci и журнала Vogue.

Элли Голдстейн

Мадлен Стюарт - австралийская модель с синдромом Дауна и миллионами подписчиков в Instagram.

Мадлен Стюарт

Мариан Авила - первая испанская модель с синдромом Дауна, принявшая участие в нью-йоркской Неделе моды.

Мариан Авила

К сожалению, пока все примеры людей с синдромом Дауна, которые успешно социализировались, из других стран. В Украине только появляются единичные проекты, которые помогают реализоваться людям с синдромом Дауна. Например, кофейня в Луцке и пекарня в Броварах. Все они организованы по частной инициативе.