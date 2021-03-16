Во вторник, 16 марта, мировые цены на нефть эталонных марок падают в ходе торгов. Обеспокоенность инвесторов, в частности, вызывает приостановка применения вакцины от коронавируса производства AstraZeneca в некоторых европейских странах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:06 кск во вторник составляет $67,80 за баррель, что на $1,08 (1,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $64,17 за баррель, что на $1,22 (1,87%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

"Цены на нефть опускаются, поскольку рынок продолжает ставить под сомнение возможность сохранения "бычьего" тренда, которым начался этот год, в долгосрочной перспективе", - говорит аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Кроме того, активный приток иранской нефти в Китай в последние недели вытесняет импорт из других стран и угрожает усилиям ОПЕК+ по сокращению предложения на рынке, пишет Bloomberg. По данным трейдеров и аналитиков, на которые ссылается агентство, Китай, являющийся крупнейшим в мире импортером нефти, в данный момент закупает около 1 млн б/с нефти, конденсата и мазута из Ирана.

Иран входит в ОПЕК, но не участвует в сделке ОПЕК+ по сокращении добычи. Предпочтение, которое Китай отдает дешевой иранской нефти, приводит к снижению спроса на нефть из других стран ОПЕК, таких как Ангола, а также из Норвегии и Бразилии, хотя характеристики нефти из этих стран не идентичны.

Многие нефтеперерабатывающие компании и трейдеры опасаются закупать иранскую нефть из-за санкций США, которые могут привести к лишению их доступа к американской банковской системе.

В то же время глава Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера считает, что пик спроса на нефть мог быть пройден в 2019 году, поскольку переход к экологически чистым источникам энергии ускоряется. Он также прогнозирует достижение пика потребления природного газа примерно в 2025 году, сообщает S&P Global Platts.

Данный прогноз аналогичен ожиданиям BP Plc, которая в прошлом году заявила, что нефтяной спрос может никогда не вернутся к доковидному уровню в примерно 100 млн баррелей в сутки.

Напомним, аналитики BofA Global Research ожидают, что средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $63 за баррель.

Также сообщалось, что 8 марта цена нефти впервые с января 2020 года поднялась выше $71.