В Китае одобрили очередную вакцину от коронавируса - пятую в стране и четвертую для экстренного применения.

Препарат разработали китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний, компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Китайская академия наук.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на институт микробиологии при академии наук КНР.

Что интересно, это первая в мире одобренная рекомбинантная вакцина. Для производства этих вакцин применяют методы генной инженерии, встраивая генетический материал микроорганизма (в данном случае коронавируса) в дрожжевые клетки, продуцирующие антиген. После культивирования дрожжей из них выделяют нужный антиген, очищают и готовят вакцину.

Первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины прошли в октябре 2020 года. Третий этап испытаний начался в ноябре в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре, Индонезии и других странах.

С 1 марта вакцину разрешили в Узбекистане.

"По оценке Узбекистана, эта вакцина - одна из самых безопасных и эффективных в мире", - сообщил институт.

К началу марта в Китае на стадии клинических испытаний находились 17 вакцин от коронавируса.

Как писала "Страна", в самом конце 2020 года в Китае одобрили для выхода на рынок первую вакцину от коронавируса Sinopharm. По данным производителя, она эффективна на 79,34%.

Между тем в ВОЗ ожидают появления новых вакцин от коронавируса, которые не нужно будет вводить с помощью инъекций.