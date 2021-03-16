Уровень заболеваемости и госпитализации из-за Covid-19 в феврале существенно вырос, однако не на всей территории Украины, а только в отдельных регионах. Среди антилидеров по этим показателям Ивано-Франковская и Закарпатская области.

Об этом сообщила представитель Национальной службы здоровья Украины в ходе брифинга во вторник, 16 марта.

По данным ведомства, число госпитализированных с коронавирусом в Ивано-Франковской области выросло вдвое - до 5 453 человек. В Закарпатской области этот показатель вырос до 3 300 человек. Существенное увеличение госпитализаций выявлено в Винницкой и Черновицкой областях - 3 439 и 2 228 соответственно.

В Киеве в прошлом месяце в больницы попали более 3 тысяч человек, однако по сравнению с январем количество госпитализаций уменьшилось.

"Всего в феврале в Украине были госпитализированы 41 875 пациентов. Это - на 190 человек больше по сравнению с январем, даже с учетом того, что февраль на 3 дня короче января. Еще почти пять тысяч продолжили начатое в январе лечение", - сообщила представитель НСЗУ.

В то же время на 2 250 уменьшилось количество пациентов, которых подключали к источникам кислорода по сравнению с январем. Их общее количество в феврале составило более 33 000 человек. Это 71% от всех попавших в больницы в прошлом месяце пациентов.

Что касается отделения интенсивной терапии, то в феврале соответствующую медицинскую помощь получили 8,5 тысяч пациентов. Это на тысячу человек меньше, чем в январе, и почти на пять тысяч человек меньше, чем в декабре 2020 года.

Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной на уровне 18%. Также на 319 человек в феврале уменьшилось количество пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ - до 3 849 человек.

В прошлом месяце пациентам оказывали стационарную помощь 3 111 бригад медиков. Средняя нагрузка на одну бригаду в феврале составила 15 пациентов. Однако в некоторых областях и некоторых больницах этот показатель превышал 20 пациентов.

"На Ивано-Франковщине средняя нагрузка на бригаду составила 28 пациентов, на Закарпатье почти 34. Если говорить по заведениям, то выше нагрузка пришлась на Волочискую центральную районную больницу Хмельницкой области (90 пациентов), Косовскую центральную районную больницу Ивано-Франковской области (79 пациентов), Раховскую районную больницу Закарпатской области (77 пациентов)", - добавили в ведомстве.

Напомним, в ходе сегодняшнего экстренного брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице сложилась критическая ситуация в связи с нехваткой в больницах мест для больных Covid-19.

Ранее мы писали, что по состоянию на 15 марта в девяти регионах Украины был превышен допустимый уровень госпитализаций.