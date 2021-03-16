Ученые изучили годичные кольца на стволах деревьев, датируемые временами Римской империи, и пришли к выводу, что серия сильных засух и потеплений в Европе, которая началась в 2014 году, является самой сильной за последние 2 тысячи лет.

Об этом пишет The Guardian.

В ходе исследований ученые изучали годичные кольца живых деревьев и анализировали свойства древесины колодцев, которую использовали во времена Римской Империи.

Ученые пришли к выводу, что глобальное потепление было наиболее вероятной причиной недавней экстремальной жары. Волны тепла стали причиной лесных пожаров и смертей людей.

После изучения всех данных, климатологи пришли к выводу, что в будущем волны тепла будут учащаться, а засухи будут становиться сильнее.

Напомним, после аномальных морозов по США ударила мощная засуха. Она может стать самой сильной за 1200 лет.

Также сообщалось, что в Украине в ближайшие годы участятся засухи и суховеи.