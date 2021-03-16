В Кассационный административный суд Верховного суда Украины поступил иск об обжаловании указа президента №64/2021 о введении санкций в отношении политика Виктора Медведчука. Иск подал сам глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщается в Фейсбуке Верховного суда.

"16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины от 19 февраля 2021 года №64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", а именно п.7 доп.1, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - говорится в посте суда на Фейсбуке.

Иску присвоен регистрационный номер дела №9901/73/21. За состоянием рассмотрения этого дела можно следить в разделе "Состояние рассмотрения дел" на официальном сайте Верховного суда.

Напомним, СНБО ввел санкций против Медведчука и его супруги 19 февраля. "Страна" подробно анализировала, почему власти пошли на такой шаг.

Мы также приводили перечень санкций против оппозиционного политика.