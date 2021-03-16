Украинцы наиболее склонны к участию в санкционированных акциях протеста при условии значительного повышения тарифов на коммунальные услуги или в случае резкого роста цен на товары первой необходимости.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта.

36% украинцев заявили о готовности выйти на митинг в случае значительного роста тарифов на коммунальные услуги, 33% респондентов - в случае повышения цен на самое необходимое, 22,8% - при условии невыплаты зарплат, еще 20,8% опрошенных готовы протестовать против преступности и беззакония.

Низкий уровень зарплат является поводом выйти на митинг для 20,6% украинцев, защита прав людей, чьи права были нарушены - для 14,6%, сдача властью национальных интересов в конфликте с Россией - 14,5%, беззаконие со стороны местной власти - 12,6%.

На протест против массового сокращения рабочих мест на каком-либо предприятии или в какой-либо отрасли готовы выйти 11,9% опрошенных, против снятия моратория на куплю-продажу земель сельхоз назначения - 11,8%, против давления власти на участников АТО - 11,6%.

С требованием импичмента президента Украины готовы выйти на акцию 10,6% респондентов, в митинге против изменения или сворачивания курса Украины на евроинтеграцию изъявили желание участвовать также 10,6% граждан. Экологические митинги поддержат всего 9,3% опрошенных.

Отметим, что респонденты в ходе опроса могли называть одновременно несколько причин для участия в акциях протеста.

Напомним, ранее КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которым, в России более половины населения относятся хорошо к Украине, в то время как только 41% украинцев относится хорошо к России.

Недавно мы сообщали, что согласно исследованию социологов, высокие тарифы за коммунальные услуги украинцы считают самой большой проблемой в стране.