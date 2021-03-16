Во вторник, 16 марта, президент Молдовы Майя Санду выдвинула в кандидаты на должность премьер-министра лидера фракции пропрезидентской партии PAS в парламенте Молдовы Игоря Гросу.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", цитируя слова президента.

"Учитывая, что в настоящее время нет формализованного парламентского большинства и нет кандидата на пост премьер-министра, я приняла решение выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра Игоря Гросу. Я попросила его сформировать состав правительства и программу кабинета министров, чтобы представить в парламенте", - сказала Санду.

Игорь Гросу - лидер парламентской фракции и исполняющий обязанности председателя партии "Действие и солидарность" (PAS). После того, как в конце года Санду была избрана президентом и сложила свои полномочия на должности партийного лидера, ее место занял Гросу.

Напомним, в конце января Санду назначила на пост премьер-министра бывшую министр финансов Наталью Гаврилицу.

Также сообщалось, что Санду выступила за созданию нового объединения с Украиной и Румынией