В среду, 17 марта, почти всю территорию Украины накроют дожди и мокрый снег. Только в Черниговской области ожидается переменно облачная погода без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют в южных и восточных областях местами значительные осадки, а в Карпатах - значительный снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. В западных, южных и юго-восточных областях не исключены порывы ветра 15-20 м/с.

Ближайшей ночью в Украине температура воздуха на опустится ниже нулевых значений - прогнозируют от 0 до +5 градусов. В дневные часы +4-7, в южных регионах до +11 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик сообщила, когда в Украину придет потепление.

Также мы сообщали, что синоптик рассказала, откуда в середине марта пришел снег в Украину.