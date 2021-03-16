Несмотря на рост заболеваемости Covid-19, вариант тотального карантина с закрытием ресторанов, торговых центров и остановкой транспорта властями в масштабах всей Украины не рассматривается.

Об этом "Стране" сообщили сразу несколько источников в министерстве здравоохранения Украины и Офисе президента.

По их словам, в Украине продолжится практика "адаптивного карантина", когда в регионах вводятся разные уровни ограничений ("красный", "оранжевый" и т.д.).

Кроме того, не исключается введение дополнительных ограничений вроде сокращения времени работы ресторанов, а также, по инициативе местных властей, возможен перевод детей на дистанционное обучение.

"Но общенационального локдауна как было прошлой весной - не будет. Люди злые. Денег нет. Пока никаких резких движений не планируется. Да и общее настроение президента - не вводить тотальный карантин", - сказал источник

Напомним, на данный момент одиннадцать регионов Украины находятся в шаге от введения наиболее жестких ограничений адаптивного карантина.

Ранее глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что общенациональный локдаун будет введен в случае, если от 50% до 70% всех областей окажутся в "красной" зоне эпидемиологической опасности.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 9 642 новых случаев коронавируса.