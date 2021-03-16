Во вторник, 16 марта, в день седьмой годовщины "референдума" о присоединении Крыма к России, депутат Государственной думы, в прошлом прокурор аннексированного полуострова Наталья Поклонская посоветовала не верить мужчинам.

Об этом она заявила в ходе онлайн-брифинга, сообщает "РИА Новости".

"Я бы прошла снова весь свой путь, который был пройден за эти семь лет, потому что я его ценю... Эти уроки, эти набитые шишки — я их правда ценю... Уверена, что и дальше у меня будут какие-то ошибки, но я делаю выводы и хочу становиться мудрее, сильнее. Поэтому я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам", - сказала депутат.

Напомним, что в период событий 2014 года Поклонская была популярна и получила прозвище "Няш-мяш". На ее пресс-конференцию обратили внимание пользователи сети, в особенности, из Японии. После этого в социальных сетях появилось много публикаций, посвященных образу девушки в строгой форме, в том числе в стиле аниме, где популярно слово "няш". Также в честь Поклонской создали видеоклип "Няш-мяш".

Напомним, Поклонская ранее заявляла, что хотела бы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Поклонская готова стать послом России в Украине.