"Укроборонпром" опроверг информацию о торговле оружием с Россией, обнародованную Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI), по данным которого Россия вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения за 2016-2020 годы.

"Принимая во внимание вышеизложенное, "Укроборонпром" ответственно заявляет, что с конца августа 2014 ни одно предприятие концерна не заключило ни одного экспортного контракта, а потому не отгрузило ни одной единицы вооружения или военной техники (ВВТ) в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в "Укроборонпроме" напомнили, что 27 августа 2014 года было введено в действие решение СНБО о прекращении экспорта товаров военного назначения в Россию.

Продукция предприятий "Укроборонпрома" составляет лишь часть общего объема экспорта ВВТ Украины.

"Как постоянный представитель Концерна в составе Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (МКВТС), образованной по решению СНБО, утверждаю, что с конца августа 2014 Комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию Российской Федерации. Кроме того, соответствующее решение СНБО является обязательным для выполнения всеми органами исполнительной власти ", - цитируют в сообщении заместителя генерального директора по управлению активами Укроборонпрома Мустафу Найема.

Напомним, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения вошли Китай (36% от общего объема экспорта); Россия (20%); Таиланд (17%).

Ранее "Страна" писала о том, что гендиректор "Укроборонпрома" приехал в Японию и узнал, что заразился коронавирусом.

Также мы сообщали, что "Укроборонпром" намерен развивать авиастроение и радиолокацию с помощью индийской компании.