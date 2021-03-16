Спецслужба поделилась документами, которые касаются дела о Харьковских соглашениях. Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности Украины провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации Харьковских соглашений.

Об этом во вторник, 16 марта, информирует пресс-центр СБУ.

По словам представителей спецслужбы, с целью установления обстоятельств, подлежазих доказыванию в уголовном деле, обыски проводились в:

  • Верховной Раде, в частности ее комитетах;
  • Главном научно-экспертном управлении Рады;
  • Совете национальной безопасности и обороны Украины;
  • Министерстве иностранных дел Украины;
  • Кабинете министров Украины (обыск там проводился совместно с Государственным бюро расследований).

"Во время указанных обысков найдены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и причинении ущерба экономическим интересам", - говорится в сообщении.

Также спецслужба поделилась фотографиями соответствующих документов.

СБУ провела обыски в СНБО, Раде, МИД и Кабмине по делу о Харьковских соглашениях. Фото: СБУ

СБУ провела обыски в СНБО, Раде, МИД и Кабмине по делу о Харьковских соглашениях. Фото: СБУСБУ провела обыски в СНБО, Раде, МИД и Кабмине по делу о Харьковских соглашениях. Фото: СБУ

В пресс-службе СБУ заверили, что следственные и процессуальные действия по делу о Харьковских соглашениях проводились с соблюдением всех требований закона при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

"Осознавая повышенный интерес общества к этому делу, Служба регулярно будет информировать общественность о ходе дела", - пообещали в спецслужбе.

СБУ провела обыски в СНБО, Раде, МИД и Кабмине по делу о Харьковских соглашениях. Фото: СБУ

Напомним, в четверг, 11 марта, СНБО поручил проверить деятельность депутатов, которые проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений 11 лет назад. На следующий день Служба безопасности Украины открыла дело о госизмене.

Позже президент Владимир Зеленский заявил о необходимости обратить внимание на обстоятельства, в которых происходило принятие Харьковских соглашений, которые позволяли российскому флоту размещаться в Крыму до 2042 года.

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