Следователи Службы безопасности Украины провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации Харьковских соглашений.

Об этом во вторник, 16 марта, информирует пресс-центр СБУ.

По словам представителей спецслужбы, с целью установления обстоятельств, подлежазих доказыванию в уголовном деле, обыски проводились в:

Верховной Раде, в частности ее комитетах;

Главном научно-экспертном управлении Рады;

Совете национальной безопасности и обороны Украины;

Министерстве иностранных дел Украины;

Кабинете министров Украины (обыск там проводился совместно с Государственным бюро расследований).

"Во время указанных обысков найдены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и причинении ущерба экономическим интересам", - говорится в сообщении.

Также спецслужба поделилась фотографиями соответствующих документов.

В пресс-службе СБУ заверили, что следственные и процессуальные действия по делу о Харьковских соглашениях проводились с соблюдением всех требований закона при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

"Осознавая повышенный интерес общества к этому делу, Служба регулярно будет информировать общественность о ходе дела", - пообещали в спецслужбе.

Напомним, в четверг, 11 марта, СНБО поручил проверить деятельность депутатов, которые проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений 11 лет назад. На следующий день Служба безопасности Украины открыла дело о госизмене.

Позже президент Владимир Зеленский заявил о необходимости обратить внимание на обстоятельства, в которых происходило принятие Харьковских соглашений, которые позволяли российскому флоту размещаться в Крыму до 2042 года.