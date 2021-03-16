Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", нардеп Петр Порошенко написал заявление о взятии на поруки обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, который находится в СИЗО.

Об этом стало известно в ходе трансляции заседания суда на YouTube-канале "Судова влада" во вторник, 16 марта.

В ходе заседания суда защитник Антоненко рассказал ему, что уже большое количество людей написали заявление о взятии на поруки. Кроме Порошенко это готовы сделать депутаты "Европейской солидарности": Алексей Гончаренко, Максим Саврасов, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Владимир Арьев, Ростислав Павленко, Мария Ионова, Нина Южанина, Максим Величкович и Ирина Фриз.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб летом 2016 года, машина в которой он находился взорвалась в центре Киева. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Все подозреваемые отказались признать свою вину.

Суд назначил Антоненко меру пресечения в виде содержания в СИЗО, где он пробудет как минимум до 2 апреля.

Также сообщалось, что 16 марта суд по "делу Шеремета" перенесли из-за недоставки Антоненко на заседание. Суд состоится 23 марта.