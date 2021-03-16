В 2022 на свет может появиться вакцина от коронавируса нового поколения, которая будет использоваться без уколов, а ее хранение будет возможно при комнатной температуре.

Об этом в интервью Bloomberg сообщила ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

Эксперт заявила, что до конца 2021 года должны завершиться клинические исследования и пройти нормативную проверку шесть-восемь новых вакцин от коронавируса. На данный момент ВОЗ одобрила 10 вакцин.

"Мы в восторге от имеющихся у нас вакцин. Но мы можем и дальше улучшаться. Я думаю, что ближе к 2022 году мы увидим появление улучшенных вакцин", - заявила Сваминатан.

На данный момент идут исследования препаратов, которые будут применяться перорально или назально при помощи спрея или пластыря на кожу. В ВОЗ полагают, что такие вакцины будут более подходящими для определенных групп населения, таких как беременные женщины.

На сегодняшний день на людях испытывают 80 перспективных вакцин, некоторые из них уже находятся на ранних стадиях клинических исследований. Компании, чьи препараты уже используются для профилактики коронавируса, приступили к исследованию новых версий препаратов, которые могут стать эффективными против новых штаммов коронавируса.

Напомним, в конце февраля министр здравоохранения Украины заявил, что государство намерено принять участие в клинических испытаниях спрея от коронавируса индийского производства.

Ранее "Страна" разбиралась, какой препарат власти собираются испытывать на украинцах.