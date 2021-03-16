Не успели улечься страсти вокруг переименования стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича, что вызвало большой скандал с Израилем, как на Галичине снова "отличились" в похожем стиле. Теперь во Львове.

Местный областной совет обратился в Кабинет министров с просьбой присвоить "Арене Львов" имя Степана Бандеры. Инициатива исходила от партии Порошенко "Европейская солидарность", и ее поддержало большинство депутатов - 68 человек.

Если такое решение примут, то, с большой долей вероятности, международных матчей Львову не видеть - из-за позиции Польши и Израиля. А это один из топовой тройки украинских стадионов.

"Страна" разбиралась, что будет после нового витка бандеризации на Западной Украине. И переименуют ли стадион.

Стадион в долгах и рушится

Полномочия переименовать "Арену Львов" есть только у правительства, поскольку стадион находится в государственной собственности. Более того, арена, построенная 10 лет назад к "Евро-2012", погрязла в многомиллионных долгах и уже начала рушиться.

И, говорят эксперты, намного актуальнее вопрос не переименования, а ремонта стадиона, который, если так пойдет, через какое-то время могут снести из-за нерентабельности.

Кстати, когда стадион только строили, основным рабочим вариантом названия рассматривали "Лемберг" (от Lemberg - немецкое название города), однако это предложение отклонили. В том же облсовете еще тогда предлагали назвать стадион именем Бандеры (инициатива исходила от депутатов фракции БЮТ, которая в то время имела треть голосов). Но название сочли слишком скандальным, и в итоге выбрали нейтральное - "Арена Львов".

Тем не менее, львовские националисты неофициально используют название "Арена Львов" имени Степана Бандеры, а в соцсетях даже есть такая локация, которую отметил, например, местный ресторатор Андрей Худо, владелец скандальной "Крыивки" - ресторана, стилизованного под схрон ОУН-УПА.

Источник во Львовском облсовете, который не голосовал за скандальное обращение о переименовании стадиона, назвал его "популистским".

"Есть несколько факторов. Порошенко начал терять популярность даже во Львове и хочет вернуть высокий рейтинг. У Зеленского вряд ли одобрят такое решение, хотя не факт. Ведь он хочет показаться круче Порошенко. С другой стороны, у Порошенко такой инициативой, видимо, хотят испортить отношения Зеленского с польским и израильским руководством, что не улучшит имидж Украины", - говорит источник.

Переименовать стадион во Львове в честь Бандеры призывает фракция "ЕС" в облсовете. Фото: Facebook Ольги Березюк

"Троллите поляков?"

Впрочем, даже среди львовян мнения разделились. Одни горячо поддерживают переименование в честь "провидныка" и "Героя", другие откровенно против. В том числе, чтобы не обострять отношения с Польшей и Израилем, для которых Бандера - преступник.

"Хотите, чтобы Польша и Израиль разорвались в истерике?" - со смайликом спрашивает политолог Виктор Таран у депутата Львовского облсовета от ЕС Ольги Березок под ее постом на странице в Facebook.

"Троллите поляков?" - вторит журналистка Марьяна Пьецух.

У Порошенко настаивают, что название стадиона - внутреннее дело Украины. "Предложение касается исключительно стадиона, который находится в Украине, а не в Польше или Израиле", - отвечает Березюк.

Депутатам советуют обратить внимание на состояние "Арены", а не на ее название.



"Как переименование повлияет на увеличение количества матчей и в целом на доходность Арены? Реально нечем заняться в областном совете. Какое отношение Степан Андреевич имеет к спорту? Хайпиться и давать имя кого-бы то ни было, где это неуместно, тупо и маргинально", - написал политолог Александр Антонюк.

"Кажется, "Европейская солидарность" заинтересована в обострении этой ситуации в Украине. Почему-то не предложили обращение по погашению долгов стадиона, ведь это не принесет им политических дивидендов", - полагает Виктор Задунайский.

"Каким боком Бандера к футболу?"

Также звучит мнение, что у Порошенко и в "Свободе" хотят отвлечь внимание от хаотичной застройки города.

"Наши патриотичные патриоты из ЕС и самые националистические националисты из "Свободы" делают все, чтобы люди ссорились из-за стадиона и не задумывались об альянсе их главных спонсоров, которые застраивают Львов железобетонными болванами", - считает львовянин Владимир Андреевич.

"В мире принято стадионы (если уж так хочется назвать в честь какого-то человека) называть именами известных тренеров или спортсменов, которые это заслужили. Переименование спортивных сооружений в честь политиков или общественных деятелей вижу абсолютно неуместной политизацией. А почему бы не назвать именем Эрнеста Юста, который привел команду к получению Кубка СССР, вывел львовские "Карпаты" в высшую лигу СССР, получил там четвертое место дважды подряд и дебютировал с командой на европейской футбольной арене?", - пишет Богдан Лупа, львовский спортивный эксперт.

"При чем тут Бандера? Он к футболу-то каким боком?" - соглашается Роман Малицкий.

"Глупость. Стадион нормально назван и в переименованиях не нуждается. У стадиона - миллионные убытки, он простаивает. Почему не предложили пути выхода из этого кризиса, за который мы все платим? Может, имя Бандеры сразу решит финансовые проблемы?" - пишет львовянин Юрий Тер-Арутюнян.

"Тот момент, когда все важнейшие вопросы уже решены и можно заняться переименованиями стадионов", - язвит Андрей Блавацкий.

Также во Львове говорят, что в случае переименования на стадионе могут срываться международные матчи. При этом львовская арена считается удачной для украинской сборной - здесь она часто выигрывает.

"Первые матчи на переименованном стадионе - с поляками и Израилем", - иронизирует по этому поводу львовянин Олег Гуменюк.

"Переименовать Львов в Бандерштадт"

Другие - не только за переименование львовского стадиона, но и считают, что Бандеры мало по всей Украине.

"Арена Львов им. Степана Бандеры - звучит гордо", - пишет Мирослава Ханда.



"Поддерживаю такую инициативу, в Польше же есть стадион Пилсудского (польский лидер 20-х годов прошлого века, которого украинские националисты винят в антиукраинской политике, - Ред.). Более того, надо было вместо Вернадского на купюре в 1000 грн. изобразить Бандеру", - пишет львовянин Тарас Василишин.

"А почему бы Львов не переименовать в Бандерштадт (кстати, у Львова есть такой негласный "ник", - Ред.). И все бы уже успокоились", - иронизирует в ответ львовянин Виктор Миненков.

Также на идею львовских депутатов отреагировали в Киеве.

Нардеп Макс Бужанский предлагает не останавливаться и поставить памятник Бандере прямо в центре футбольного поля.

"Насколько я понимаю нормы УЕФА, если назвать львовский стадион именем Бандеры, на нем смело можно устанавливать памятник Бандере.

Прямо в центре поля, мешать уже не будет".

Телеведущий Макс Назаров напомнил, что строился стадион при президенте Януковиче.

"Уважаемые депутаты львовских советов, вы когда переименуете "Львов Арену" в стадион им. Бандеры, не забудьте на входе установить памятную табличку:"збудовано злочинною владою Януковича". А то ж как-то совсем непорядочно".

Могут ли сорваться матчи на стадионе?

Очевидно, что команды как минимум Польши и Израиля на львовской арене после переименования - если оно, конечно, состоится - играть откажутся.

Технически команда может обратиться в УЕФА, изложив, почему не будет играть на данном поле. Если футбольные чиновники сочтут аргументацию весомой, Украину попросят поменять стадион. В случае отказа - могут засчитать техническое поражение.

Если же просьбу поляков или израильтян оставят без удовлетворения, то при неявке на матч команде засчитают поражение со счетом 0:3.

Обычно, если есть конфликтные моменты, УЕФА пытается выносить по ним отдельное решение (как это было, например, с украинскими и российскими клубами, которые специально развели). В данном случае самым логичным решением выглядит выступление на нейтральной площадке.

Пока шансы попасть в еврокубки у клубов, которые играют на "Арене Львов", невысоки. В турнирной таблице Украинской премьер-лиги 20/21 клубы "Львов" и "Рух" занимают 12-е и 14-е места.

В тоже время во Львове часто проводятся матчи сборной Украины. И в этом плане, конечно, может быть проблема.