Суд по делу об убийстве Павла Шеремета перенесли на 23 марта, из-за недоставки подозреваемого Андрея Антоненко из СИЗО и его отказа участвовать в заседании дистанционно.

Об этом стало известно в ходе трансляции заседания на YouTube-канале "Судова влада" во вторник, 16 марта.

В адрес суда поступило письмо с сообщением о том, что из-за вспышки коронавируса среди состава Национальной гвардии возникли сложности с конвоированием Антоненко на заседание. Подозреваемому обеспечили видеосвязь из СИЗО, но он заявил, что качество связи плохое.

После этого представители защиты посоветовали ему использовать право непосредственного присутствия на заседании, поскольку должны были рассматриваться ходатайства об изменении меры пресечения и взятии на поруки. Антоненко решил воспользоваться этим правом и заседание отложили на 14:00 23 марта.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб летом 2016 года, когда машина, в которой он находился, взорвалась в центре Киева. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. При этом ни один из них своей причастности к убийству не признает.

Согласно решению суда Андрей "Риффмастер" Антоненко останется в СИЗО как минимум до 2 апреля.