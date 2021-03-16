Во вторник, 16 марта, украинская делегация в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе (ТКГ) прервала заседание спустя час после его начала. Представители Киева потребовали запретить участие "экспертов ЛДНР" в заседаниях ТКГ.

Об этом в своем Facebook сообщил представитель украинской делегации, журналист Сергей Гармаш.

Он заявил, что политическая подгруппа проработала всего один час, так как по просьбе украинской делегации модератор группы, представитель ОБСЕ Пьер Морель объявил перерыв в заседании.

"Никакого демарша, просто Украина в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка Российской стороной "экспертку" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие "участники" делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла", - считает Гармаш.

Также он добавил, что Морель якобы заявил об отсутствии у него компетенции запретить участие "экспертов ЛДНР" в заседании и этот вопрос должен быть урегулирован на высшем уровне в ТКГ. В свою очередь, по словам Гармаша, представитель ОБСЕ объясняет участие представителей "республик" "устоявшейся практикой, которая устоялась, потому что полтора месяца (глава украинской делегации Леонид) Кравчук на ТКГ молчит".

После несостоявшегося заседания представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник обвинил Киев в срыве переговоров в политической рабочей группе ТКГ.

"Мой прогноз был точен. Нардеп (из фракции "Слуга народа" Андрей) Костин начал заседание с эмоционального общения с представителем ОБСЕ - Пьером Морелем. Он требовал "правильного решения ОБСЕ" по участию общественных советников делегаций Луганска и Донецка в заседании группы Вряд ли сможет вытребовать. Это исключительное право делегации формировать свой состав по собственному усмотрению и ни с каким Костиным или Кравчуком мы этот вопрос согласовывать не намерены, и надеемся, что и ОБСЕ не станет нарушать собственные стандарты посредничества и ведения переговоров", - написал Мирошник в своем Facebook.

По его словам, Морель якобы "констатировал отсутствие готовности украинской стороны вести переговоры".

"Заседание политической рабочей группы сорвано украинской делегацией. Разбор ситуации будет завтра на заседании Контактной группы! Это первый такой прецедент за 6 лет..." - добавил представитель "ЛНР".

Ранее мы писали, что Гармаш пригрозил выйти из состава ТКГ, если руководство украинской делегации не предпримет мер касательно вопроса нерегламентного присутствия на переговорах "общественных экспертов" из "ЛНР" и "ДНР", которые впервые появились на заседании политической подгруппы 19 января.

2 марта, на заседании политической подгруппы ТКГ Морель настаивал на обсуждении плана представителей "ЛДНР" по урегулированию конфликта на Донбассе.