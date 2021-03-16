Во вторник, 16 марта, генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в составе официальной украинской делегации прибыл с рабочим визитом в Японию, в день прибытия он получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом Гусев рассказал на своей странице в Facebook.

Прибыв в Токио гендиректор "Укроборонпрома" получил положительный результат теста на COVID-19, однако чувствует он себя зхорошо. в данный момент Гусев находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции.

Из-за разницы во времени, более детальные комментарии Гусев планирует дать в среду. Возглавляет украинскую делегацию в данной поездке министр обороны Украины Андрей Таран.

"По всем рабочим вопросам остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно. Несмотря на то, что не смогу лично принять участие в переговорах, я уверен, что этот важный исторический визит, организованный по приглашению японской стороны и качественно подготовленный командой нашего посла в Японии, будет успешным и результативным", - написал Гусев.

Напомним, глава "Укрзализныци" Владимир Жмак подхватил коронавирус. Он планирует работать в онлайн режиме.

Также сообщалось, что глава НБУ Кирилл Шевченко заболел COVID-19 и ушел на самоизоляцию.