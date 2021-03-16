Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович в комментариях под своим постом в Facebook послал на три буквы пользователя, который попросил его писать на украинском языке.

Соответствующий комментарий появился под постом Арестовича о тяжелой работе переговорщиков

Читатель Виктор Иванов в комментариях обратился к Арестовичу с просьбой продублировать "то же самое - на украинском". В качестве мотивации Иванов напомнил, что Арестович находится в составе украинской делегации.

"Пошел на х@й) Так понятнее?", - ответил на это советник украинской делегации в ТКГ

Подобная реакция вызвала волну критики среди читателей страницы Арестовича. Переговорщик даже посвятил возмущенным отдельный пост, в котором упрекнул критикующих в лицемерии и безграмотности

"Господа возмущённые. Вы чистые лицемеры. Вы же прекрасно понимаете, что послал я бота, подписанного "Василий Иванов", который пришёл на страницу "Олексія Арестовича", понятым ему языком. И не за украинский язык, который я ценю и с удовольствием им пользуюсь. А за лицемерие.

Вы безграмотны. Когда вы требуете от меня "...за ваши деньги" говорить "...державною" на личной странице, вы, во-первых, требуете нарушить Конституцию Украины (пункт 10). Во-вторых, проявляете вопиющую безграмотность (ваше ведущее качество) и нежелание вылезать из своей уютной раковинки мира-где-вас-все-обижают, устанавливать конкретные факты", - пишет Арестович

Он напомнил, что не находится на государственной должности и не является государственным служащим. "Соответственно, не получаю никаких денег за свою работу. Наоборот: я отнимаю деньги у своих троих детей, чтобы помогать государству на общественных началах", - пожаловался советник.

Он также высказал надежду, что "перформанс вам понравился", и пообещал, что "это не последний".

Журналист Владимир Бойко написал в Facebook, что Виктор Иванов, которого Алексей Арестович назвал "ботом", на самом деле - известный киевский адвокат.

На юридических сайтах действительно есть анкета адвоката с такими данными. Указывается, что у него более 25 лет адвокатской практики

Напомним, ранее Арестович сравнил партию Порошенко с женским общежитием, а "Прямой" назвал хуже закрытых каналов

До этого Арестович признался, что ему кажутся "долбо@бами" не только избиратели Зеленского