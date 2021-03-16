Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко по неизвестным причинам не доставлен в Шевченковский районный суд Киева, где во вторник, 16 марта, должно было слушаться дело. Об этом сообщается на на странице Free Riff в соцсети.

"Андрея Антоненко по неизвестным причинам не доставили в суд. Сейчас технический перерыв в заседании", - говорится в сообющении.

Ранее "Страна" писала, как под Шевченковским судом Киева активисты блокировали выезд, чтобы оттуда не выехал автозак с Андреем Антоненко - подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб летом 2016 года, его машина взорвалась в центре Киева. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Позже "Страна" сообщала, что апелляционный суд Киева оставил Андрея "Риффмастера" Антоненко под стражей.

Также мы писали о том, что Аваков не видит нестыковок в деле по убийству Шеремета.