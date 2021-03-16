Министерство здравоохранения Украины обновило списки стран в зависимости от показателей заболеваемости Covid-19. В "зеленом" списке среди стран-соседок остаются Румыния, Беларусь и Россия.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте ведомства.

В "красный" список попали страны, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (274,7). Среди таких, например, Литва, Австрия, Бельгия, Туркменистан, Нидерланды, Польша, Швеция, Израиль, Черногория, Чехия, Сербия, Венгрия, Словения, Латвия, Болгария, Франция, Италия и еще 34 государства.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

В "зеленом" списке находятся Румыния, Беларусь, Россия, Хорватия, Армения, Великобритания, США, Греция, Швейцария, Германия, Португалия, Дания, Норвегия, Испания и еще 129 стран.

С полной версией списков Минздрава можно ознакомиться ниже.

Напомним, недавно страны Евросоюза предложили смягчить правила въезда для граждан государств, которые не входят в ЕС.

Ранее мы писали, что руководство Китайской Народной Республики приняло решение упростить правила въезда иностранцев. Изменения коснутся только тех людей, которые привились одной из китайских вакцин от коронавируса.