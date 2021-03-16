Во Франции идет третья волна Covid-19. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс. Он призвал французов, как никогда, уважать все элементарные меры предосторожности и при малейшем подозрении на болезнь проходить тестирование и самоизолироваться, пишет Le Рarisien.

"Мы находимся в том, что выглядит как третья волна, отмеченная рядом вариантов", - заявил французский премьер.

Также на северо-западе Франции в регионе Бретань выявили случаи заражения новым, неизвестным ранее штаммом коронавируса, который трудно обнаружить с помощью существующих тестов. Об этом пишет France Info .

Новый штамм обнаружили при вспышке инфекции в больнице города Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. По данным на 13 марта, 8 из 79 выявленных в больничном центре случаев заражения относятся к проявлениям новой разновидности.

Как уточнили в Главное управлении здравоохранения Франции, первоначальные анализы не позволяют сделать вывод ни о серьезности, ни о повышенной трансмиссивности вируса. Однако в управлении предполагают, что новый штамм может ускользать от обычных скрининговых тестов. Проводятся углубленные исследования.

Ранее "Страна" писала о том, что Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом АstraZeneca.

Также мы сообщали, что врачи клиники Шарите официально подтвердили циркулирование британского коронавируса-мутанта в Украине.