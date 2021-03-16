В американской версии популярного приложения для знакомств Tinder появится новая функция, которая позволит проверить потенциального партнера, узнать не был ли он вовлечен в истории с насилием, не привлекался ли к аресту.

Об этом сообщает The Verge.

Компания Match Group, которая владеет крупнейшим в мире портфелем популярных сервисов онлайн-знакомств, в том числе и Tinder, объявила об инвестициях в американскую некоммерческую организацию Garbo, которая собирает публичную информацию об арестах, отчеты о насилии, жестоком обращении, судимостях, домогательствах и запретительных ордерах. С помощью новой функции

Однако нельзя будет получить данные о наркотических преступлениях потенциального партнера или нарушениях ПДД, поскольку такие преступления никак не помогут предсказать возможность гендерного насилия, о предотвращении которого в первую очередь заботится Garbo.

В ближайшее время новую функцию в Tinder уже начнут тестировать, она будет доступна только на территории США и будет платной. Если все пройдет успешно, то Match Group интегрирует ее и в другие свои приложения.

Напомним, самый популярный мужчина Tinder заявил, что лучше всего искать пару в воскресенье днем.

Также сообщалось, что певица Лана Дель Рей выходит замуж за парня, с которым познакомилась в Tinder.