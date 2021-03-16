В Украине впервые вынесли судебное решение из-за ругани в фейсбуке. Курьезное решение вынес Мукачевский городской районный суд 9 марта.

Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений

Исходя из текста приговора, на жителя Мукачево заявление написала женщина. Оказалось, что будучи у себя дома, он обзывал потерпевшую нецензурными словами в сети и угрожал расправой.

Местная полиция не растерялась, составила админпротокол по статье 173 КУоАП - Мелкое хулиганство.

Обвиняемый в админправонарушении свою вину признал, поэтому суд наложил на него минимальный штраф - 51 грн. Также ему придется заплатить 454 грн судебных издержек.

В юридических группах в Facebook уже началось жаркое обсуждение этого прецедента - ведь это фактически первый случай, когда гражданина в Украине наказали за ругань в соцсети путем вынесения судебного решения.

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