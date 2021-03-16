В среду 17 марта, в Украине будет дождливая погода с мокрым снегом, обусловлена южным циклоном вместе с атмосферными фронтами.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей станице в Facebook.

"В северных областях будет также облачно, однако Север, не единственный ли, избежит завтра осадков", - написала синоптик.

В среду температура воздуха в северных, западных и в большинстве центральных областей ожидается от +1 до +5 градусов.

В южных регионах, на юго-востоке, а также в Кропивницкому и Днепропетровской области будет значительно теплее. Там днем столбики термометров покажут +5...+11 градусов.

В Киеве 17 марта будет преобладать облачная погода, но без осадков. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +4...+5 градусов.

По прогнозу синоптика, холода продержатся до недели, а потепление придет ориентировочно 22-23 марта.

"Начинаем потихоньку протирать от зимней пыли домашние фикусы перед их эмиграцией на балконы, чаще проветривать дальние уголки шкафа, откуда уже робко улыбаются футболки и льняные платья, и внимательно следить за свежими прогнозами погоды", - подытожила Наталья Диденко.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали в среду в Киеве похолодание, а в четверг и в пятницу - снег.

Также мы рассказывали, какой будет погода весной в Украине. В частности, март в 2021 году выдастся холодным. Апрель прогнозируется ветреный. В конце второго весеннего месяца - начале мая несколько дней пройдут щедрые ливни с первыми грозами.