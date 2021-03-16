В распоряжении наших журналистов оказалось решение Ровненского городского суда, из которого стала известна подробная информация о деле ровенского насильника, который орудовал на протяжении почти семи лет.

Как выяснила "Страна", преступника зовут Павлов Юрий Петрович, он родился в 1989 году в Ровно. Юрий Павлов женат и имеет малолетнего ребенка.

А судью, которая отпустила насильника шести женщин под домашний арест, и которую полиция подозревает в получении за это неправомерной выгоды, зовут Оксана Григорьевна Крыжова.

Напомним, подозреваемого в совершении серии изнасилований - 32-летнего жителя Ровно - задержали в 2019 году. С тех пор и до конца 2020 года он находился в СИЗО, однако в прошлом декабре меру пресечения смягчили - мужчину отпустили под домашний арест. В связи с этим несколько десятков человек вышли на акцию протеста с требованием начать рассмотрение дела по сути и ужесточить меру пресечения обвиняемому.