Красногвардейский суд Днепра объявил приговор по сбитому в 2014 году в небе над Донбассом самолету ИЛ-76.

Об этом сообщает "Судебный репортер" из зала суда.

Представителей "ЛНР" Игоря Плотницкого (экс-глава "республики" в 2014-2017 годах - Ред.), Александра Гуреева и Андрея Патрушева осудили на пожизненное лишение свободы без конфискации имущества.

Текст приговора содержит более 100 страниц. Приговор объявляли 15-16 марта с перерывами в течение восьми часов. Обвиняемые представители группировки "ЛНР" в суд не явились. Их судили заочно.

Напомним, транспортный Ил-76 с украинскими десантниками на борту был сбит в июне 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Обстреляли самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. Тогда погибли 49 человек.

После расследования на скамье подсудимых оказался генерал-майор Генштаба ВСУ Виктор Назаров, который в момент трагедии руководил штабом АТО.

В марте 2017 Назарова приговорили к 7 годам заключения. Он с решением не согласился и подал апелляцию, которая длилась 3,5 года.

В декабре 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил в силе семилетний тюремный срок Назарову. Его осудили за небрежное отношение к военной службе, которое привело к авиакатастрофе.

Обвиняемый Игорь Плотницкий был "главой ЛНР" до ноября 2017 года. Затем ушел в отставку по состоянию здоровья, но в СМИ писали, что Плотницкого сместили в результате переворота. После этого он уехал в Россию.