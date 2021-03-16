Появилось видео задержания в Крыму россиянина, которого ФСБ обвиняет в шпионаже для Украины
ФСБ показала видео задержания в Крыму россиянина, который якобы собирал информацию для украинской разведки. На опубликованном ролике видно, что в автомобиле мужчины обнаружили взрывное устройство. Задержанный объяснил, что оно ему нужно для обеспечения собственной безопасности.
Как заявили в ФСБ, мужчина осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории республики.
Как сообщили в спецслужбе, задержанным сообщил, информацию собирал по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука.
Ранее "Страна" писала о том, что в СБУ заявили о задержании в Харькове "агента ФСБ", который собирал информацию о беспилотниках.
Также мы сообщали, что в ФСБ объяснили, почему над "дворцом Путина" установлена бесполетная зона.