Во вторник, 16 марта, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит обзор оборонной и внешней политики страны в эпоху пост-Brexit. В своем докладе глава правительства озвучит планы по увеличению количества ядерных боеголовок в арсенале вооруженных сил на 40% на фоне сближения Китая и России.

Об этом информирует издание The Guardian.

По данным журналистов, наращивание ядерного потенциала Великобритании планируется осуществить впервые со времен холодной войны. По мнению автора публикации, причиной этому стало сближение Китая с Россией. В частности, планируется увеличить количество используемых в ракетах Trident II ядерных боеголовок с нынешних 180 до 260.

В настоящее время ракетами Trident-II оснащены четыре атомные стратегические подлодки, которые находятся в распоряжении королевской армии.



В обзоре также говорится, что Россия представляет собой "активную угрозу" безопасности Великобритании, а Китай в документе назван "системным вызовом" для страны. Всего на перевооружение Джонсон намерен потратить 10 млрд фунтов стерлингов.

Документ также включает личную обязанность премьера восстановить расходы на иностранную помощь до 0,7% национального дохода, "когда позволит фискальная ситуация".

Тем временем в прошлом году в Германии вооруженные силы провели тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия. Так же в них приняли участие страны-союзники ФРГ из НАТО.