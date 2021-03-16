Во вторник, 16 марта, министр здравоохранения Максим Степанов призвал органы местной власти вводить по своему усмотрению ограничительные меры карантина, не дожидаясь перехода в красную зону и указаний сверху.

Накануне "оранжевые" Львов и Одесса уже перевели школьников на дистанционку. Такое же решение приняли в Николаеве, где кроме этого рассматривают возможность ввести спецпропуска на проезд в общественном транспорте.

Мэр Киева Виталий Кличко тоже пошел в этом тренде. Он обратился к Кабмину с просьбой разрешить вводить ограничения в оранжевой зоне.

Такое заявление в Киеве сделали на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В столичных больницах уже три с половиной тысячи больных ковидом, из них более 70% в тяжелом состоянии. Кличко назвал это худшей ситуацией с начал пандемии.

Разбирались, что происходит с коронавирусом в Киеве и грозит ли ему очередной локдаун.

Что заявил Степанов и предложил Кличко

На сегодняшнем брифинге глава МОЗ Максим Степанов призвал местную власть к совместной ответственности в вопросах борьбы с пандемией и порекомендовал вводить ограничительные меры по своему усмотрению , не дожидаясь указаний сверху.



"Не все зависит исключительно от Минздрава. Хочу обратиться в местные органы власти - мэров районных городов, областных центров, председателей территориальных общин... Не ждите указаний сверху или распоряжений, употребляйте контрмеры на местах, контролируйте соблюдение карантина и рекомендациями Минздрава. Вводите превентивные меры", - призвал министр.

Позже Виталий Кличко обратился к правительству с требованием разрешить местным властям ужесточать карантин уже в оранжевой зоне, не дожидаясь перехода в красную. Пока это право находится в рамках компетенции правительства, заявил мэр.

Также Кличко призвал усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Он обратился к МВС, МОЗ, Мининфраструктуры и Госпотребслужбе. В частности речь идет о контроле проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых центров, ресторанов, кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований.

По словам мэра, сейчас самая сложная ситуация для медиков с начала пандемии. В стационарах столицы больше 3,5 тысяч госпитализированных пациентов с Covid-19. Из них 71% людей - в тяжелом состоянии. За последние полторы недели количество больных и госпитализированных выросла в два раза. За последние сутки обнаружили 999 новых случаев, и динамика распространения болезни угрожающая.

Через несколько дней, при таких темпах в больницах не будет места. Кроме того, до сих пор, несмотря на обещания правительства, киевлянам так и не предоставили койко-места в заведениях Национальной академии наук, МОЗа и ведомственных больницах (а это в общем 11 тысяч койко-мест).

На фоне ухудшения ситуации Киев принял решение начать каникулы на 2 дня раньше, с четверга 18 марта. Садики и начальная школа будут пока работать в обычном режиме. Это и все ограничения, зависящие от городской власти, поскольку с 17 февраля города не имеют права усиливать карантин на своих территориях (так по крайней мере трактует Кличко).

Мэр также выступил против проведения футбольного матча Шахтер-Рома 18 марта на НСК Олимпийский. "В нынешней ситуации это может стать вторым Буковелем", - сказал Кличко.

То есть мэр говорит, что максимум, что он может сделать - это на два дня раньше начать весенние каникулы. На остальное нет полномочий. Что диссонирует с заявлениями Минздрава, который призывает власть на местах самостоятельно вводить ограничения.

Эта игра напоминает перекладывание ответственности в случае введения ограничений, которые снова ударят по бизнесу. Опыт Украины показывает, что мэры, когда им это нужно, берут инициативу с карантином в свои руки (как это было, например, в Киеве прошлой весной).

В целом картина складывается такая: болезнь подбирается к осенне-зимним антирекордам. И сбить волну по идее помог бы локдаун. Однако уже третьего по счету "красного" карантина многие могут просто не выдержать. Поэтому идут разговоры, что надо больше вакцинироваться.

Тут есть резон вспомнить, что в январе страну закрыли на локдаун, когда болезнь, если верить официальной статистике, шла на спад. А сейчас, когда пошел взрывной сезонный рост, это решение принимать не хотят. Поскольку бизнес еще не отошел от предыдущих ограничений.

Что происходит в Киеве и перейдет ли он в красную зону

Рассмотрим, что происходит в Киеве в последние дни (количество новых случаев и госпитализаций, загруженность больниц) и есть ли основания объявлять в городе локдаун (читай - переводить в красную зону).

Для начала напомним ее критерии. Их шесть:

1. Процент от эпидпорога респираторными заболеваниями в целом (должен быть не более 100%). Его ввели, поскольку не все случаи коронавируса подтверждены тестами, а общая картина заболеваемости может быть признаком ухудшения ситуации.

2. Коэффициент выявления случаев Covid-19 (не более 20%). По нему отслеживают интенсивность распространения Covid-19.

3. Охват тестированием (более 300 на 100 тысяч населения). Этот критерий позволяет видеть, не связано ли снижение статистики по коронавирусу низким уровнем тестирования.

4. Уровень госпитализаций (не более 60 на 100 тысяч населения). Учитывает не только подтвержденные случаи Covid-19 и сложное течение при котором направляют в больницы, но и госпитализированных с подозрением на ковид.

5. Динамика уровня госпитализаций (не более 50%). Показывает рост госпитализации по сравнению с предыдущими днями.

6. Загруженность коек с кислородом (не более 65%). Показывает возможности больниц принимать тяжелых пациентов, которым необходима кислородная поддержка.

Основанием для того, чтобы область отнесли к красной зоне, является превышение хотя бы двух критериев на протяжении трех дней подряд. При этом если в красной зоне окажутся 13 и более регионов, то локдаун могут ввести на территории всей Украины (по состоянию на 16 марта в красной зоне 4 области, в предыдущей оранжевой - 9 регионов и Киев).

Условием для того, чтобы регион вышел из жесткого карантина является улучшение ситуации в течение пяти дней подряд.

Вот что по этим показателям происходит в Киеве.

Судя по данным Минздрава, в последние три дня столица превышает один показатель - уровень госпитализаций и он постоянно растет. 13 марта - 76,7 на 100 тыс населения, 14 марта - 77,2, 15 марта - 79,3. При допустимом максимуме 60 госпитализаций на 100 тысяч населения.

Подбирается к верхним показателям, но пока его не превышает, и уровень загруженности коек с кислородом. 13 марта было загружено 57,3% таких коек, 14 марта - 59,7%, а 15 марта - 63,7%. При допустимом максимуме 65%. То есть, если тенденция последних дней сохранится, то уже на этой неделе Киев может превысить и этот показатель, что может стать основанием для введения красной зоны, за которой последует локдаун.

Ситуация с распространением коронавируса в Киеве за последние три дня. Данные Минздрава за 16 марта

При этом растут и линейные показатели - такие как заболеваемость и смертность. Впрочем, до антирекордов они еще не дошли.

Для сравнения мы взяли цифры в день антирекорда 1 декабря 2020 года, когда в столице было зафиксировано сразу 1 799 новых случаев, 143 госпитализации и 31 умерший. Как видим по таблице ниже, ситуация была хуже, чем сейчас.

По состоянию на вчера, к примеру, в больницы забрали сто человек, а заболела почти тысяча.

За последнюю неделю ежедневные цифры по смертности колебались от 7 до 25 человек. Примерно такие же показатели были в ноябре-декабре прошлого года.

Блогер Евгений Истребин, анализирующий коронавирусную статистику, считает, что "Киев просто взлетает".

"За три последних дня заполнили в больницах 568 койкомест. Это значит было на госпитализации три дня назад 2946 пациентов, а стало на сегодняшнее утро 3514 пациентов.

Это две больницы среднего размера за три дня", - пишет он и публикует графики заболеваемости и госпитализаций.