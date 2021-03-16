На поединок "Шахтера" в четверг собираются 35 тысяч зрителей, матч станет новым "Буковелем" - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что в Киеве может произойти "новый Буковель" уже на этой неделе.
Об этом городской глава столицы сообщил на экстренном брифинге во вторник.
"На четверг в столице запланирован большой футбольный матч (поединок Лиги Европы "Шахтер" - "Рома"), на который со всех регионов приедут много зрителей - до 35 тысяч. В сложившейся ситуаций это может быть вторым Буковелем!", - заявил Кличко.
Кличко напомнил, что с 17 февраля вопрос карантинных ограничений находится в зоне ответственности правительства. В связи с этим он обратился с требованием расширить карантинные ограничения для оранжевой зоны и предоставить местным властям такие полномочия.
"Столичная власть требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий. Поскольку с 17 февраля города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.
И обращаемся к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства.
Также обращаюсь к МВД, Минздрава, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе
усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий, - сказал на брифинге мэр Киева.
Напомним, Киев попал в "оранжевую" зону 6 марта. В рамках таких карантинных ограничений город должен находиться до мая.
Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что попадание столицы в "оранжевую" зону не стало для ведомства сюрпризом.