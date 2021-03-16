Мэр Киева Виталий Кличко считает, что в Киеве может произойти "новый Буковель" уже на этой неделе.

Об этом городской глава столицы сообщил на экстренном брифинге во вторник.

"На четверг в столице запланирован большой футбольный матч (поединок Лиги Европы "Шахтер" - "Рома"), на который со всех регионов приедут много зрителей - до 35 тысяч. В сложившейся ситуаций это может быть вторым Буковелем!", - заявил Кличко.

Кличко напомнил, что с 17 февраля вопрос карантинных ограничений находится в зоне ответственности правительства. В связи с этим он обратился с требованием расширить карантинные ограничения для оранжевой зоны и предоставить местным властям такие полномочия.

"Столичная власть требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий. Поскольку с 17 февраля города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.

И обращаемся к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства.

Также обращаюсь к МВД, Минздрава, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе

усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий, - сказал на брифинге мэр Киева.

Напомним, Киев попал в "оранжевую" зону 6 марта. В рамках таких карантинных ограничений город должен находиться до мая.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что попадание столицы в "оранжевую" зону не стало для ведомства сюрпризом.