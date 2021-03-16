В Николаеве, который входит в "оранжевую" зону адаптивного карантина, ужесточили ограничения ввиду ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС во вторник, 16 марта, передает пресс-служба горсовета.

"В Николаеве 16 марта во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилены карантинные меры в связи с осложнением эпидемической ситуации по Covid-19. Также принято решение о введении 95 дополнительных коек в медицинских учреждениях города для больных коронавирусом", - говорится в сообщении.

В больницах №3 и №5 и в роддоме №1 развернут дополнительные места для больных Covid-19. Также городская власть обратится к руководству области с просьбой передать в городские больницы кислородные концентраторы, которые не используются

Со среды, 17 марта, учеников внешкольных и общеобразовательных учреждений переводят на дистанционное обучение. С 22 марта все школьники пойдут на каникулы, которые продолжатся до 3 апреля.

Руководителям высших учебных заведений предлагают также перенести начало обучения на 10:00 утра. По задумке местных властей, это должно уменьшить транспортную нагрузку в утренний час пик и предупредить скопление людей на остановках.

В Николаеве также усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте и заведениях торговли. Кроме того, власти поставили задачу ​​актуализировать перечень работников предприятий критической инфраструктуры для подготовки пропусков для проезда в общественном транспорте.

Напомним, Николаевская область и еще десять регионов Украины находятся в шаге от введения наиболее жестких ограничений адаптивного карантина.

Ранее глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что общенациональный локдаун будет введен в случае, если от 50% до 70% всех областей окажутся в "красной" зоне эпидемиологической опасности.