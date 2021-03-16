В России разгорелся скандал вокруг 32-летней учительницы английского и немецкого языков одной из школ Татарского района Новосибирской области, которая показала своему ученику видео, на котором она исполняла стриптиз. Ролик моментально разлетелся по соцсетям.

По одной из версий, его обнародовала мама мама школьника, а по другой - страницу учительницы в соцсети взломали, пишет "КП".

Оскандалившаяся учительница проработала в этой школе два года. Мужа у нее нее, она сама воспитывает маленькую дочку. По словам коллег, она очень любила детей, но особые отношения у нее сложились с девятиклассником Михаилом. По версии односельчан Дарьи, учительница сняла видео со своим стриптизом и отправила старшекласснику.

"Учительница говорит, что это видео предназначалось другому молодому человеку, а ее страницу просто взломали, ролик переслали себе, потом он разошелся по мессенджерам", - говорят в школе.

После случившегося учительнице пришлось не только уволиться, но и сменить место жительства. А в школе скандал решили замять, поскольку в Управлении образования администрации Татарского района о нем ничего не знают.

Ранее "Страна" писала о том, что во Франции 15-летний ученик решился зарезать учителя и сам сообщил об этом в полицию.

Также мы сообщали, что школьник взломал аккаунты учителей и устроил им виртуальный булинг.