Дедушкой восьмилетней киевлянки Миланы, которая в Instagram публикует шокирующие подробности о своей личной жизни с парнем, оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.

Об этом пишет "Сегодня".

В запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" есть профиль Миланы, где опубликован список ее родственников. Дедушкой указан Сергей Шумейко, 1962 года рождения. Такие же данные и у консультанта секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Корреспонденты позвонили на городской рабочий телефон сотрудника Аппарата Верховной Рады Сергея Шумейко и он подтвердил, что является дедушкой Миланы Махинации. На вопросы о его отношение к скандалу вокруг маленькой внучки и ее романа, он сказал, что ему это не интересно.

"Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть своя какая-то мысль", - сказал Шумейко.

Напомним, восьмилетняя Мила Маханец публикует в своем Instagram фотографии, на которых целуется со своим 13-летним парнем и спит с ним вместе. За аккаунтом следит почти полмиллиона людей.

В скандале вокруг истории с публичным детским романом подробно разбиралась "Страна".