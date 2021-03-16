Сергей Шумейко - дедушка Миланы. Фото: facebook.com/Сергій Шумейко

Дедушкой восьмилетней киевлянки Миланы, которая в Instagram публикует шокирующие подробности о своей личной жизни с парнем, оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.

Об этом пишет "Сегодня".

В запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" есть профиль Миланы, где опубликован список ее родственников. Дедушкой указан Сергей Шумейко, 1962 года рождения. Такие же данные и у консультанта секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Сергей Шумейко оказался дедушкой Миланы. Скриншот из соцсети девочки

Скриншот из страницы ВКонтакте Сергея Шумейко, дедушки Миланы 

Корреспонденты позвонили на городской рабочий телефон сотрудника Аппарата Верховной Рады Сергея Шумейко и он подтвердил, что является дедушкой Миланы Махинации. На вопросы о его отношение к скандалу вокруг маленькой внучки и ее романа, он сказал, что ему это не интересно.

"Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть своя какая-то мысль", - сказал Шумейко.

Напомним, восьмилетняя Мила Маханец публикует в своем Instagram фотографии, на которых целуется со своим 13-летним парнем и спит с ним вместе. За аккаунтом следит почти полмиллиона людей.

В скандале вокруг истории с публичным детским романом подробно разбиралась "Страна".

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