ФСБ России заявила о задержании в Крыму россиянина, который якобы по заданию украинской разведки собирал информацию о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения. По данным российской спецслужбы, у него изъяли взрывное устройство.

Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает "Интерфакс".

"ФСБ пресекла разведывательно-подрывную деятельность Есипенко В.Л., он снимал на фото и видео в Крыму местность, объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей", - сказано в сообщении ФСБ.

В российской спецслужбе заявили, что в ходе обследования автомобиля задержанного у мужчины изъяли "предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства".

"Как рассказал сам Есипенко, упомянутую информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука", - заявили в ФСБ.

Напомним, ранее в Крыму за посты в интернете и "экстремистские" листовки задержали украинца и его друга из Евпатории.

Также мы писали о том, что СБУ отчиталась о задержании украинского моряка с российским паспортом, который шпионил в пользу России.